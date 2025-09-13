Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Архангельской улице в Каргополе благоустроили тротуар

Там уложили новую тротуарную плитку, поставили скамейки.

Тротуар благоустроили на улице Архангельской в городе Каргополе Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Работы проводили на участке от улицы Семеновской до Архангельского переулка. Там уложили новую тротуарную плитку, поставили скамейки и урны. Кроме того, на объекте провели озеленение, установили велопарковки и отремонтировали проезды из асфальтобетона, рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.

Обновление общественной территории жители Каргополя поддержали на всероссийском голосовании по отбору объектов для благоустройства. Проект одобрили около тысячи горожан.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.