На Архангельской улице в Каргополе благоустроили тротуар

Тротуар благоустроили на улице Архангельской в городе Каргополе Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Работы проводили на участке от улицы Семеновской до Архангельского переулка. Там уложили новую тротуарную плитку, поставили скамейки и урны. Кроме того, на объекте провели озеленение, установили велопарковки и отремонтировали проезды из асфальтобетона, рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.
Обновление общественной территории жители Каргополя поддержали на всероссийском голосовании по отбору объектов для благоустройства. Проект одобрили около тысячи горожан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.