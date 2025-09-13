Минздрав запретил продавать свежие овощи из России и Казахстана из-за нитратов

В Беларуси под запрет попала свежая плодоовощная продукция из-за превышения содержания нитратов, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, под запрет попали свежие овощи, поставленные индивидуальным предпринимателем из России Горбоконь Р. Ю. Белорусские специалисты установили, что в овощах фактическое содержание в продукции нитратов превышает допустимый уровень.
И по этой же причине не разрешили продавать также в Беларуси свежую плодоовощную продукцию индивидуального предпринимателя Гасымова Хазар Агли оглы.
— Употребление продуктов с превышением уровня нитратов опасно из-за их превращения в нитриты. Это может вызывать гипоксию и ведет к снижению способности крови переносить кислород, способствуя развитию патогенной кишечной микрофлоры и образованию канцерогенных веществ, — прокомментировали в Центре.
Еще превышение нитратов было установлено в свежей плодоовощной продукции от крестьянского хозяйства «Береке» из Казахстана. Их продукцию также не пропустили на белорусский рынок.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут с картошкой: «Больше не допустим».
Еще Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше. Также Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси.
И Минздрав Беларуси запретил сухофрукты из Узбекистана, России и Китая. Кроме того, запретили продавать опасные замороженные овощные смеси из России.
Запрещены и популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.
Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.