В селе Парфеньево Костромской области отремонтировали поликлинику

Капитальный ремонт провели в поликлиническом отделении Парфеньевской районной больницы Костромской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медпомощь в комфортных условиях смогут получать пять тысяч человек, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В учреждении обновили все внутренние помещения, заменили окна и двери. Также специалисты полностью модернизировали электрику, системы вентиляции, водоснабжения и канализации и установили новую сантехнику.
В здании создали комфортные зоны для посетителей. Там появился объединенный модуль регистратуры, выдачи льготных лекарств и больничных, сформирован единый блок кабинетов терапевтов, обустроены удобные вестибюли ожидания для взрослых.
Особое внимание уделили отделению детской консультации. Там отремонтировали кабинеты врачей, процедурные и пространство для мам и малышей. Помимо этого, в поликлинике обновили лабораторию, кабинеты УЗИ и лечебных процедур. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья оборудовали доступные санитарные комнаты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.