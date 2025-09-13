Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 13 сентября 2025

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 13 сентября 2025 года составила 18,85%. Это означает, что свои голоса уже отдали 344 тысячи 854 избирателя. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии региона.
— Наибольшую активность проявляют жители отдаленных территорий. Лидером по явке стал Катангский район, где на избирательные участки пришли уже 46,24% избирателей. Высокие показатели также демонстрируют Балаганский муниципальный округ (43,63%) и город Свирск (36,56%), — говорится в сообщении Избиркома.
В крупных же городах региона голосуют пока менее активно. В Иркутске проголосовали 17,31% избирателей, в Ангарске — 18,07%, а в Братске явка составляет 14,06%.
Напомним, днем ранее, 12 сентября, на выборах губернатора Иркутской области 2025 проголосовали 241 560 человек — это 13.2% от общего числа избирателей. В 2020 году явка за этот же период времени составляла только 8.09%.
