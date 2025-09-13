Магнитных бурь выше уровня G2 не ожидается

«Начало формирования заметных возмущений ожидается завтра в середине дня. Можно отметить свойственные корональным дырам “качели”, когда давление на магнитное поле то усиливается, то снимается, создавая в прогнозе характерное многоцветие с хаотическим чередованием красных, зеленых и желтых цветов. Бурь выше уровня G2 в соответствии с текущим расчетом пока не ожидается», — уточняется в сообщении.