В Уфе может появиться детский технопарк

«Для меня очень важен вопрос качественной организации дополнительного образования детей. В Национальном детском технопарке прекрасно выстроена индивидуальная работа с одаренными детьми, рождаются и успешно реализуются на практике инновационные проекты по 15, самым разным, направлениям. Для Уфы также необходим такой образовательный центр», — прокомментировал он.