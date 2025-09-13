В Уфе может появиться детский технопарк

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев во время официального визита в столицу Белоруссии впечатлился Минским городским технопарком и Национальным детским технопарком. Мэр считает, что подобные можно внедрить и в Уфе.
Минский технопарк находится на площади более 43 гектаров и занимает площадь более 130 тысяч квадратных метров. В нем насчитывается 78 резидентов.
«Для меня очень важен вопрос качественной организации дополнительного образования детей. В Национальном детском технопарке прекрасно выстроена индивидуальная работа с одаренными детьми, рождаются и успешно реализуются на практике инновационные проекты по 15, самым разным, направлениям. Для Уфы также необходим такой образовательный центр», — прокомментировал он.