Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе может появиться детский технопарк

Он захотел внедрить подобное в столице Башкирии.

Источник: телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев во время официального визита в столицу Белоруссии впечатлился Минским городским технопарком и Национальным детским технопарком. Мэр считает, что подобные можно внедрить и в Уфе.

Минский технопарк находится на площади более 43 гектаров и занимает площадь более 130 тысяч квадратных метров. В нем насчитывается 78 резидентов.

«Для меня очень важен вопрос качественной организации дополнительного образования детей. В Национальном детском технопарке прекрасно выстроена индивидуальная работа с одаренными детьми, рождаются и успешно реализуются на практике инновационные проекты по 15, самым разным, направлениям. Для Уфы также необходим такой образовательный центр», — прокомментировал он.