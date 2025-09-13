В Новоалександровском округе Ставрополья открылась модельная библиотека

В учреждении создали креативные функциональные зоны. Например, в коворкинге «Интернет-пространство» можно поработать с гаджетами или подключиться к интернету. В арт-холле «Творчество без границ» представлены различные экспозиции и инсталляции. В зоне бук-дайвинга «PRОчтение» можно уединиться и почитать книгу в тишине. Также в библиотеке появился музей казачьей славы «Мой дед казак».