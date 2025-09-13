В Новоалександровском округе Ставрополья открылась модельная библиотека

Первая в Новоалександровском округе Ставропольского края модельная библиотека открылась при поддержке нацпроекта «Семья». Учреждение получило название «МИКС», сообщили в правительстве региона.
В учреждении создали креативные функциональные зоны. Например, в коворкинге «Интернет-пространство» можно поработать с гаджетами или подключиться к интернету. В арт-холле «Творчество без границ» представлены различные экспозиции и инсталляции. В зоне бук-дайвинга «PRОчтение» можно уединиться и почитать книгу в тишине. Также в библиотеке появился музей казачьей славы «Мой дед казак».
Особое внимание уделили расширению спектра услуг для маломобильных жителей. В учреждение закупили электронные увеличители, планшет для слабовидящих и «говорящие книги», а также оборудовали места для работы и чтения.
«Проделана колоссальная работа! Получена современная техника, удобная стильная мебель и, конечно, новейшая литература. Это не просто библиотека — это интеллектуальный центр, где созданы все условия для получения знаний, научной работы и комфортного досуга. Уверен, что обновленное пространство станет популярной точкой притяжения жителей разных возрастов», — отметил глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.