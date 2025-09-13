Ричмонд
В Уфе за сутки задержали пятерых пьяных водителей

За последние сутки было задержано пять пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки на дорогах Уфы произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек. Об этом сообщает госавтоинспекция Уфы.

Сотрудники ГАИ зафиксировали 322 нарушения Правил дорожного движения. Среди наиболее частых — пренебрежение ремнями безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и нарушения правил перевозки детей. К ответственности также привлечены 17 пешеходов.

Кроме того, задержаны 5 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, двое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

