В Уфе за сутки задержали пятерых пьяных водителей

За минувшие сутки на дорогах Уфы произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек. Об этом сообщает госавтоинспекция Уфы.
Сотрудники ГАИ зафиксировали 322 нарушения Правил дорожного движения. Среди наиболее частых — пренебрежение ремнями безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и нарушения правил перевозки детей. К ответственности также привлечены 17 пешеходов.
Кроме того, задержаны 5 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, двое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
