В Казани построили здание детской поликлиники

Здание детской городской поликлиники № 11 построили в жилом комплексе «Волжские просторы» в Казани по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Учреждению осталось получить лицензию на оказание медицинской помощи, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.
Четырехэтажное здание оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе рентгеновским аппаратом и двумя аппаратами УЗИ. Для комфортного пребывания пациентов создали зоны ожидания с детскими уголками. Также на каждом этаже выделили помещения для комнат матери и ребенка, а на улице установили игровую площадку. Поликлиника будет обслуживать 10 120 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.