Антон Алиханов посетил Таганрог с рабочим визитом

Таганрогский авиазавод готовится к выпуску Бе-200 с российским двигателем.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Таганрогский авиационный научно технический комплекс имени Бериева. В ходе визита они обсудили программу модернизации предприятия и оснащения самолета-амфибии Бе-200 отечественным двигателем ПД-8. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Как сообщил Антон Алиханов, опытно-конструкторские работы по ремоторизации уже ведутся и будут продолжены в следующем году.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что установка нового двигателя откроет «вторую жизнь» для единственного в мире реактивного самолета-амфибии Бе-200, который используется спасательными службами разных стран для тушения пожаров и ликвидации ЧС. Руководители также обсудили планы технического перевооружения предприятия и увеличения серийности производства.

