Новые меры поддержки врачей введут в 11 городах Свердловской области

— Это, по сути, региональная программа привлечения кадров в медицину в дополнение к федеральному «Земскому доктору». В случае трудоустройства на дефицитные должности в больницы городов с населением от 50 до 350 тысяч человек они получат единовременные выплаты — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — написал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.