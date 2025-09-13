Новые меры поддержки врачей введут в 11 городах Свердловской области

В Свердловской области расширят меры поддержки для врачей, а также среднего медперсонала, которые впервые устраиваются в государственную систему здравоохранения региона. Решение об этом принял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
— Это, по сути, региональная программа привлечения кадров в медицину в дополнение к федеральному «Земскому доктору». В случае трудоустройства на дефицитные должности в больницы городов с населением от 50 до 350 тысяч человек они получат единовременные выплаты — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — написал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.
В список таких городов входят Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Ревда, Асбест, Краснотурьинск и Полевской. Дефицитными в регионе являются 28 врачебных специальностей. Среди них анестезиолог-реаниматолог, детский кардиолог, невролог, врач общей практики, онколог…
А у среднего медперсонала к дефицитным относятся такие специальности, как акушер, участковая медсестра, фельдшер скорой помощи и медицинская сестра-анестезист.
Также 40 уже работающих сотрудников сельских подразделений уральских больниц, на которых не хватило запланированных сумм федеральных выплат по программе «Земский доктор» получат выплаты из областного бюджета. Врачи — от 1 до 1,5 миллиона рублей. Средний медперсонал — от 500 до 750 тысяч рублей.
Еще одна мера поддержки — в регионе разрабатывают проект типового жилого дома, который будут строить для врачей, учителей и работников культуры.