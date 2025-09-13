Союз турорганизаций сказал, что будет с автобусными турами в ЕС из-за закрытия границы Польшей

В Союзе сообщили, что на данный момент ведущие белорусские туроператоры решают проблемы по возврату туристических групп из Европы. В частности, два автобуса с 82 туристами должны были вернуться 14 сентября из Италии и Греции через Польшу. Их перенаправят в литовский погранпункт «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны). Через Литву и транзитом по Латвии направят и группы, которые должны были с 12 сентября выехать в страны ЕС.