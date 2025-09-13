Ричмонд
Союз турорганизаций сказал, что будет с автобусными турами в ЕС из-за закрытия границы Польшей

РСТО сказал о ситуации с автобусными турами в ЕС из-за закрытой границы.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском союзе туристических организаций сказали, что будет с автобусными турами в Европу из-за закрытия Польшей границы с Беларусью.

В Союзе сообщили, что на данный момент ведущие белорусские туроператоры решают проблемы по возврату туристических групп из Европы. В частности, два автобуса с 82 туристами должны были вернуться 14 сентября из Италии и Греции через Польшу. Их перенаправят в литовский погранпункт «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны). Через Литву и транзитом по Латвии направят и группы, которые должны были с 12 сентября выехать в страны ЕС.

При этом в РСТО уточнили, что на данном этапе кардинальных изменений в составленные до Нового года автобусные туры в Европу организаторами не вносится.

— Будем ждать следующей недели. Надеемся на лучшее, — отмечают организаторы.

Напомним, с 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью.

При этом Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.

Также Литва может временно позволит авто на белорусских номерах пересекать границу.

Тем временем Беларусь призвала ЕС и ООН дать оценку действиям Польши из-за закрытия границы. Ранее Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.

