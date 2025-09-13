Жителей поселка Депутатского в Якутии обеспечили интернетом

Базовую станцию формата LTE установили в поселке городского типа Депутатском Республики Саха (Якутии) в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства.
Теперь жители Депутатского смогут общаться по видеосвязи, искать информацию в Сети, пользоваться государственными порталами, образовательными платформами, современными цифровыми сервисами и услугами. Ранее компания «Ростелеком» обеспечила связью и мобильным интернетом населенные пункты в Анабарском, Оленекском и Момском районах.
«Мы очень внимательно относимся к вопросу обеспечения связи и мобильного интернета в арктической зоне Республики Саха (Якутия). Наша задача — реализовать все намеченные планы, чтобы жители региона могли пользоваться цифровыми продуктами, начиная от государственных услуг и мессенджеров, образовательных платформ, и заканчивая развлекательным контентом. Мы уверены, что совместная работа с правительством региона, главами района и поселка подарит жителям Депутатского цифровой комфорт», — отметил директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.