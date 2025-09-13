В Ленобласти завершился ремонт подъезда к Красному Селу

Ремонт участка дороги «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург — Псков» протяженностью 9,4 км подошел к концу в Ленинградской области. Объект привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Работы, начавшиеся в конце весны, затронули участок от населенного пункта Малое Карлино Ломоносовского района в направлении Красного Села. Специалисты выполнили полный комплекс работ: от расчистки полосы отвода до нанесения свежей разметки. Там демонтировали старое покрытие, уложили новое, укрепили обочины, обустроили остановки общественного транспорта и установили знаки.
Всего в 2025 году в Ленинградской области по нацпроекту отремонтируют более 40 дорожных объектов общей протяженностью свыше 300 км. Работы запланированы практически во всех районах региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.