«Могут продлиться до шести суток». Ученые сказали, что затяжные магнитные бури на Земле начнутся с 14 сентября

Ученые обратили внимание на то, что сентябрь 2025-го уже демонстрирует нетипично высокую геомагнитную активность. Только за первую декаду месяца зафиксировано три сильные магнитные бури, то есть по одной каждые трое суток. Такой показатель в 10 раз превышает темп в августе. Так как в последний месяц лета была зарегистрирована только одна буря.