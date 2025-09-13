«Могут продлиться до шести суток». Ученые сказали, что затяжные магнитные бури на Земле начнутся с 14 сентября

Ученые сказали, что на Земле с 14 сентября начнутся сильные магнитные бури, которые могут затянуться на неделю. О затяжных магнитных бурях в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН предупредили белорусов и других жителей Земли.
Так, ученые сказали, что ночью на 14 сентября начнутся длительные геомагнитные возмущения. Их причиной станет крупная корональная дыра, расположенная на Солнце, которая формирует на данный момент широкий поток быстрого солнечного ветра.
— На полное пересечение потока солнечного ветра у Земли может уйти до шести суток, — считают в лаборатории.
Отмечается, что в возмущенную область межпланетного пространства Земля должна войти ночью с 13 на 14 сентября. После этого скорость ветра станет быстро нарастать с выходом на пиковые значения около 700 километров в секунду во вторник, 16 сентября.
Ученые обратили внимание на то, что сентябрь 2025-го уже демонстрирует нетипично высокую геомагнитную активность. Только за первую декаду месяца зафиксировано три сильные магнитные бури, то есть по одной каждые трое суток. Такой показатель в 10 раз превышает темп в августе. Так как в последний месяц лета была зарегистрирована только одна буря.
