Работает только MAX: Волгоград 13 сентября остался без мобильного интернета

В Волгограде 13 сентября 2025 года снова случился цифровой коллапс: с самого утра субботы в городе нет мобильного интернета. О перебоях со связью сообщают жители разных районов от Тракторного до Красноармейского. В центре Волгограда смартфоны хоть и показывают полную шкалу приема, но не грузится ни один сайт. Из мессенджеров неожиданно оказался доступен только MAX, который Минцифры обещал не глушить во время ограничения связи.