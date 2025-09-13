Ричмонд
Работает только MAX: Волгоград 13 сентября остался без мобильного интернета

Жители разных районов города жалуются на отсутствие связи.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 13 сентября 2025 года снова случился цифровой коллапс: с самого утра субботы в городе нет мобильного интернета. О перебоях со связью сообщают жители разных районов от Тракторного до Красноармейского. В центре Волгограда смартфоны хоть и показывают полную шкалу приема, но не грузится ни один сайт. Из мессенджеров неожиданно оказался доступен только MAX, который Минцифры обещал не глушить во время ограничения связи.

В последний раз такие масштабные перебои были неделю назад, во время проведения молодежного фестиваля и мероприятий в честь Дня города. Обычно в городе интернет пропадает в ночные часы, а утром возвращается. Сегодня же даже после снятия ограничений в аэропорту мобильная интернет-связь не вернулась.

Напомним, сегодня ночью массированную атаку БПЛА отбивали на юге Волгограда. Из-за падения обломков дронов повреждена 15-я больница и частный жилой дом.

