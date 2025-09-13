В двух населенных пунктах городского округа Коломна расчистят водоемы

Озеро возле деревни Липитино и водоем в селе Троицкие Озерки в городском округе Коломна Московской области очистят по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Рабочие очистят водную гладь от плавающей водной растительности, окосят камыш, поднимут со дна и утилизируют строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийно-опасные деревья по берегам», — рассказала начальник отдела экологии администрации городского округа Коломна Мария Красюкова.
За 5 лет в округе привели в порядок пруды между деревней Малое Карасево и селом Большое Карасево, водоем в селе Пестриково. Также специалисты очистили один из Репинских прудов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.