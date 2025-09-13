Фельдшерский пункт построили в татарстанском селе Средние Кирмени

Торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) прошло в селе Средние Кирмени Республики Татарстан. Здание построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В медучреждении оборудовали кабинет для приема пациентов, процедурную, помещение для хранения лекарственных препаратов, комнату отдыха для персонала и хозяйственный блок. В ФАП также закупили необходимое оборудование и создали все условия для оказания доступной и квалифицированной первичной медико-санитарной помощи.
Лечебное учреждение будет обслуживать 217 жителей села Средние Кирмени и деревни Алан Мамадышского района. Ранее фельдшерский пункт находился в одном здании вместе с сельской администрацией, клубом и почтой.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.