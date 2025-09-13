В подмосковном Зарайске открыли новое здание школы № 1 имени Леонова

Раньше школа № 1 располагалась в трех старых зданиях — 1812, 1873 и 1930 годов постройки, которые уже не отвечали современным требованиям. В ходе работ в образовательном учреждении оборудовали лаборатории, мастерские, два спортивных и один актовый залы, столовую на 400 мест. На территории школы находится стадион, который будет открыт и для жителей города, а также зоны для прогулок и отдыха.