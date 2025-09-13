В подмосковном Зарайске открыли новое здание школы № 1 имени Леонова

Новое здание школы № 1 им. дважды Героя Советского Союза А. А. Леонова возвели в городе Зарайске Московской области. Строительство объекта соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Раньше школа № 1 располагалась в трех старых зданиях — 1812, 1873 и 1930 годов постройки, которые уже не отвечали современным требованиям. В ходе работ в образовательном учреждении оборудовали лаборатории, мастерские, два спортивных и один актовый залы, столовую на 400 мест. На территории школы находится стадион, который будет открыт и для жителей города, а также зоны для прогулок и отдыха.
Помимо этого, в учреждение будут ходить три школьных автобуса. Также в новой школе планируют открыть математические классы под наставничеством Технолицея им. Долгих, кружки по инженерии и логике. Вскоре там запустят агрокласс с курсами по агробизнесу, биотехнологиям и ландшафтному дизайну.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.