Власти Калининграда запустят троллейбусы в Чкаловск вместо «битком набитых» маршруток

По словам чиновников, причина простая: жители микрорайона жалуются на переполненный транспорт, а утром выбраться в город стало непросто. В настоящее время в Чкаловск ходят маршруты № 23, 31 и 36 — какой именно из них будут сокращать, в мэрии пока не уточнили. Одно ясно: поступление дополнительных троллейбусов и обучение водителей позволят перераспределить подвижной состав и разгрузить наиболее загруженные линии, в том числе в Московском районе.
Отличие нового транспорта в том, что часть троллейбусов сможет работать и там, где нет контактной сети — это поможет охватить удаленные участки и гибко выстраивать маршруты. Ранее власти приняли решение о закупке еще 20 единиц электротранспорта; в сентябре должен быть определен подрядчик на сервисное обслуживание контракта.
Городская администрация просит жителей запастись терпением: маршруты будут балансировать по мере поступления техники и подготовки персонала. Ранее мы писали о планах по установке электронных табло на остановках — еще один шаг к более комфортному городу.