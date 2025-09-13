Власти Калининграда запустят троллейбусы в Чкаловск вместо «битком набитых» маршруток

По словам чиновников, причина простая: жители микрорайона жалуются на переполненный транспорт, а утром выбраться в город стало непросто. В настоящее время в Чкаловск ходят маршруты № 23, 31 и 36 — какой именно из них будут сокращать, в мэрии пока не уточнили. Одно ясно: поступление дополнительных троллейбусов и обучение водителей позволят перераспределить подвижной состав и разгрузить наиболее загруженные линии, в том числе в Московском районе.