Минпромторг профинансирует перевооружение Таганрогского авиазавода им. Бериева

Минпромторг проинвестирует переоснащение Таганрогского авиазавода.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетили ТАНТК имени Бериева в Таганроге, где обсудили финансирование модернизации предприятия. Ключевым проектом станет оснащение самолета-амфибии Бе-200 российским двигателем ПД-8. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг уже финансирует опытно-конструкторские работы и продолжит поддержку в следующем году. При успешных испытаниях серийное производство модернизированных амфибий планируется начать в 2028 году.

Особое внимание будет уделено комплексному перевооружению завода. Юрий Слюсарь отметил, что предусмотрены ресурсы на обновление станочного парка и закупку технологического оборудования. Это позволит увеличить серийность выпуска Бе-200, единственного в мире реактивного самолета-амфибии, используемого для тушения пожаров и ликвидации ЧС.

