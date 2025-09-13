Ричмонд
В Башкирии медведь вышел из леса в город к людям

В башкирском городе пытаются выследить медведя.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске были зафиксированы два случая появления дикого медведя. Первый сигнал о том, что хищник был замечен на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Энергетик», поступил в Единую диспетчерскую службу от местных жителей. Позже поступило второе сообщение — с улицы Береговой.

В настоящее время информация тщательно проверяется специалистами. Охотоведы и опытные охотники уже работают на месте, пытаясь взять след животного и определить тропу, по которой оно могло покинуть городскую черту. Для оперативного поиска к работе привлекаются сельские охотники с собаками.

Если информация подтвердится, будет начата операция по отлову хищника. Городская среда является непривычной и стрессовой для дикого зверя, поэтому он, скорее всего, будет стремиться вернуться в лес. В связи с этим администрация района рекомендует жителям воздержаться от поездок в окрестности Благовещенска в ближайшее время. Работа по выслеживанию и отлову опасного животного должна осуществляться исключительно подготовленными специалистами, имеющими соответствующий опыт.

