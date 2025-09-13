В Башкирии медведь вышел из леса в город к людям

Если информация подтвердится, будет начата операция по отлову хищника. Городская среда является непривычной и стрессовой для дикого зверя, поэтому он, скорее всего, будет стремиться вернуться в лес. В связи с этим администрация района рекомендует жителям воздержаться от поездок в окрестности Благовещенска в ближайшее время. Работа по выслеживанию и отлову опасного животного должна осуществляться исключительно подготовленными специалистами, имеющими соответствующий опыт.