В Волгоградской области на выборах проголосовал 100-летний ветеран

Иван Дмитриевич Чичаев — почетный гражданин Руднянского района. В этом году он отметил 100-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он приехал на избирательный участок, самостоятельно управляя автомобилем. Ветеран выполнил свой гражданский долг и пожелал всем здоровья, мира и добра, сообщили в администрации Руднянского района.