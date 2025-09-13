Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области на выборах проголосовал 100-летний ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Чичаев в эту субботу, 13 сентября, пришел первым на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за кандидата на пост главы Громковского сельского поселения Руднянского района.

Источник: Администрация Руднянского муниципального района

Иван Дмитриевич Чичаев — почетный гражданин Руднянского района. В этом году он отметил 100-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он приехал на избирательный участок, самостоятельно управляя автомобилем. Ветеран выполнил свой гражданский долг и пожелал всем здоровья, мира и добра, сообщили в администрации Руднянского района.

Напомним, в Волгоградской области начались выборы в органы местного самоуправления. В 19 районах региона открылось 109 избирательных участков. Голосование продлится 13 и 14 сентября с 08.00 до 20.00.