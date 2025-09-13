В Волгоградской области на выборах проголосовал 100-летний ветеран

Иван Дмитриевич Чичаев — почетный гражданин Руднянского района. В этом году он отметил 100-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он приехал на избирательный участок, самостоятельно управляя автомобилем. Ветеран выполнил свой гражданский долг и пожелал всем здоровья, мира и добра, сообщили в администрации Руднянского района.
Напомним, в Волгоградской области начались выборы в органы местного самоуправления. В 19 районах региона открылось 109 избирательных участков. Голосование продлится 13 и 14 сентября с 08.00 до 20.00.