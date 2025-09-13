Ричмонд
Пенсионерка из Ростова потеряла более 600 тысяч, поверив в быстрый заработок

65-летняя женщина из Ростова стала жертвой мошеннической схемы с инвестициями.

Источник: Комсомольская правда

65-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенничества и потеряла более 600 тысяч рублей. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка через мессенджер от неизвестного человека, представившегося сотрудником брокерской компании. Незнакомец убедил пенсионерку в возможности быстрого и высокого заработка на биржевых инвестициях. Под влиянием обещаний женщина оформила в банке кредит на сумму свыше 600 000 рублей, после чего перевела все средства на указанный мошенником банковский счет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

