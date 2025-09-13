Пенсионерка из Ростова потеряла более 600 тысяч, поверив в быстрый заработок

По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка через мессенджер от неизвестного человека, представившегося сотрудником брокерской компании. Незнакомец убедил пенсионерку в возможности быстрого и высокого заработка на биржевых инвестициях. Под влиянием обещаний женщина оформила в банке кредит на сумму свыше 600 000 рублей, после чего перевела все средства на указанный мошенником банковский счет.