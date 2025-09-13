«Маскировала все под видом обучения». Гомельчанка получила судимость за проведение «обнимательных вечеринок»

Гомельчанка попала в суд за организацию «обнимательных вечеринок», сообщает БелТА.
Так, перед экономическим судом предстала жительница Гомеля, незаконно проводившая «каддл-пати» или так называемые «обнимательные вечеринки». Групповые встречи женщина организовывала в различных йога-студиях столицы, заработав на этом более 5500 белорусских рублей.
В пресс-службе суда рассказали, что фигурантка организовывала «обнимательные вечеринки» для незнакомых друг другу людей, которые предварительно проходили отбор через анкетирование. На подобных мероприятиях проходили знакомства и самопрезентации, осуществлялись дыхательные практики, упражнения на доверие, встречи носили психологическую направленность.
— Длительность подобных сеансов составляла два часа. Одновременно в них участвовало по 10 — 12 человек, — уточнили в суде.
Также выяснилось, что организатор не имела специального психологического образования. Свои мероприятия рекламировала в соцсетях, выкладывая фото обнимающихся людей с описанием «каддл-пати».
Будучи самозанятой гомельчанка платила налог на профессиональный доход, заявляя, что на встречах только обучала ораторскому искусству для снятия стресса и тревожности.
Суд же пришел к выводу, что организация встреч, включающих специальные психологические приемы и методы, соответствует понятию «оказание психологической помощи». Но этим вправе заниматься только дипломированные и зарегистрированные психологи.
Таким образом под обучением ораторскому искусству гомельчанка маскировала организацию своих встреч.
Фигурантку привлекли к административной ответственности (ч.2 ст. 13.3 Кодекса Беларуси об административной ответственности). Она заплатит штраф 25 базовых величин или 1050 белорусских рублей. Кроме того, учитывая тот факт, что ее деятельность без специального образования могла нанести вред здоровью граждан, к ней применено дополнительное взыскание — 100% незаконно полученного дохода.
Постановление обжаловалось в Верховном Суде, но было оставлено без изменения.
