В Таганроге пройдет фестиваль «На родине А. П. Чехова»

«Фестиваль ведет свою историю с 1980 года. За это время его участниками становились лучшие театральные коллективы нашей страны и зарубежья, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — В январе мы отметили 165-летие со дня рождения Антона Павловича. Фестиваль станет еще одной яркой страницей в череде празднования юбилея великого земляка».