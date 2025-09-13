В Таганроге пройдет фестиваль «На родине А. П. Чехова»

Театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова» откроется в Таганроге 16 сентября. Посещение спектаклей доступно по программе «Пушкинская карта», которая является частью нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Зрителей ждут интересные спектакли, яркие режиссерские и актерские работы, достойные образцы театрального искусства различных жанров и направлений. Откроется фестиваль выступлением Минусинского драматического театра. Сибиряки выступят на сцене Таганрогского театра им. А. П. Чехова со спектаклем «Колыбельная для Софьи». Артисты «Театра Старого Парка» из Геленджика 17 сентября покажут постановку «60 минут Чехова».
Севастополь представит два спектакля: 19 сентября в исполнении уже полюбившегося таганрожцам Драматического театра Черноморского флота РФ им. Б. А. Лавренева зрители увидят постановку в жанре кабаре-сюиты «Под холщовыми небесами». Днем ранее Севастопольский ТЮЗ даст «Каштанку».
Артисты театра «Школа драматического искусства» из Москвы 20 сентября представят спектакль по одноименной повести классика «Моя жизнь». Завершится фестиваль премьерой Таганрогского театра им. А. П. Чехова «Дядя Ваня».
«Фестиваль ведет свою историю с 1980 года. За это время его участниками становились лучшие театральные коллективы нашей страны и зарубежья, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — В январе мы отметили 165-летие со дня рождения Антона Павловича. Фестиваль станет еще одной яркой страницей в череде празднования юбилея великого земляка».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.