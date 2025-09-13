В Дальневосточном аграрном университете обустроят коворкинг-пространство

Многофункциональный зал, который можно будет трансформировать для проведения деловых, образовательных и развлекательных мероприятий, создадут в Дальневосточном аграрном университете. Его обустроят в ходе ремонта главного корпуса по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве Амурской области.
«Мы планируем, что многофункциональный зал студенты будут активно использовать для панельных дискуссий, круглых столов, интенсивов, форумов, конференций, образовательных и профориентационных мероприятий. Здесь же смогут репетировать свои номера творческие коллективы, которых у нас насчитывается шесть», — рассказал проректор по воспитательной работе, молодежной политике и связям с общественностью университета Денис Хулукшинов.
Коворкинг-пространство расположится на первом этаже главного корпуса Дальневосточного аграрного университета. Там планируют проводить мероприятия не только на уровне университета, но и принимать крупные межвузовские, городские, региональные и федеральные события. Кроме того, в новом помещении разместится приемная комиссия.
«Торжественное открытие многофункционального зала запланировано к 26 сентября. Оно будет приурочено к празднованию 75-летия университета. Сейчас здесь продолжается ремонт: заменена система отопления, ведутся работы по заливке пола и выставлению каркасов», — пояснил ректор университета Павел Тихончук.
Дальневосточный государственный аграрный университет — сельскохозяйственное высшее учебное заведение, работающее в городе Благовещенске. В его состав входят шесть факультетов. В этом году в университете проходит масштабная ремонтная кампания. Основные преобразования коснулись главного корпуса образовательного учреждения. Кроме того, новый облик получат корпусы № 2, 5а, 24 и четыре общежития.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.