В Дальневосточном аграрном университете обустроят коворкинг-пространство

«Мы планируем, что многофункциональный зал студенты будут активно использовать для панельных дискуссий, круглых столов, интенсивов, форумов, конференций, образовательных и профориентационных мероприятий. Здесь же смогут репетировать свои номера творческие коллективы, которых у нас насчитывается шесть», — рассказал проректор по воспитательной работе, молодежной политике и связям с общественностью университета Денис Хулукшинов.