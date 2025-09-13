Ричмонд
«Порывистый ветер и до +25». Синоптики сказали о погоде в Беларуси на 14 сентября

Белгидромет предупредил о порывистом ветре и до +25 в Беларуси 14 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромет сказали какой будет в Беларуси погода 14 сентября, пишет pogoda.by.

Так, в воскресенье погода в Беларуси будет определяться областью повышенного атмосферного давление. В течение суток ожидается переменная облачность, но, в основном, будет без осадков.

При этом в Белгидромете предупредили белорусов о сильном ветре. В отдельных районах днем вероятен сильный порывистый ветер.

В ночные часы температуры опустятся до +9 — +15 градусов. По востоку республики местами похолодает до +6 — +8 градусов. Но днем все еще будет тепло — около +20 — +25 градусов.

Ранее Белгидромет сказал о погоде на 13 сентября — День города в Минске: «До +24, небольшие дожди и густой туман».

Тем временем ученые сказали, что затяжные магнитные бури на Земле начнутся с 14 сентября: «Могут продлиться до шести суток».