«Порывистый ветер и до +25». Синоптики сказали о погоде в Беларуси на 14 сентября

В Белгидромет сказали какой будет в Беларуси погода 14 сентября, пишет pogoda.by.
Так, в воскресенье погода в Беларуси будет определяться областью повышенного атмосферного давление. В течение суток ожидается переменная облачность, но, в основном, будет без осадков.
При этом в Белгидромете предупредили белорусов о сильном ветре. В отдельных районах днем вероятен сильный порывистый ветер.
В ночные часы температуры опустятся до +9 — +15 градусов. По востоку республики местами похолодает до +6 — +8 градусов. Но днем все еще будет тепло — около +20 — +25 градусов.
