В Коломне прошел фестиваль ретроавтомобилей

Фестиваль «Коломна Мотор Фест» состоялся в Московской области 6 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие прошло в коломенском арт-квартале «Патефонка», сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
Событие собрало на одной площадке более 100 участников из разных регионов России. Зрители увидели примерно 60 ретроавтомобилей, бережно восстановленных до мельчайших деталей, более 20 эффектных тюнинг-машин, а также впечатляющие мотоциклы и грузовики. Например, на фестивале были представлены один из самых популярных классических автомобилей в мире кабриолет MG MGB, редчайший отечественный кабриолет «Лада Наташа», раллийный грузовик MAN и немецкая легенда Wanderer-1936.
Отмечается, что фестиваль привлек не только взрослых посетителей, но и стал местом семейного досуга с множеством тематических мастер-классов и развлечений на открытом воздухе, большой ярмаркой и гастродвориком.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.