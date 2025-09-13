ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет

«Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом “О минимальном размере оплаты труда”. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей», — сказано в пояснительной записке.