ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет

ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет до уровня МРОТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размер надбавки к пенсиям до уровня МРОТ лицам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы и инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом “О минимальном размере оплаты труда”. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей», — сказано в пояснительной записке.

В тексте законопроекта отмечается, что действующий порядок установления надбавки на уход к пенсиям указанных категорий граждан не требует наличия фактически осуществляющего уход лица, что позволяет пенсионерам самостоятельно распоряжаться полученными средствами.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.

По мнению парламентариев, повышение размера надбавки является реальной мерой поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан и способствует повышению их уровня материального обеспечения и социальной защищенности, в том числе за счет создания дополнительных финансовых возможностей для организации ухода посредством найма сиделки либо оказания материальной поддержки близким родственникам, осуществляющим уход.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
