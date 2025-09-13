ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размер надбавки к пенсиям до уровня МРОТ лицам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы и инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом “О минимальном размере оплаты труда”. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей», — сказано в пояснительной записке.
В тексте законопроекта отмечается, что действующий порядок установления надбавки на уход к пенсиям указанных категорий граждан не требует наличия фактически осуществляющего уход лица, что позволяет пенсионерам самостоятельно распоряжаться полученными средствами.
Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.
По мнению парламентариев, повышение размера надбавки является реальной мерой поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан и способствует повышению их уровня материального обеспечения и социальной защищенности, в том числе за счет создания дополнительных финансовых возможностей для организации ухода посредством найма сиделки либо оказания материальной поддержки близким родственникам, осуществляющим уход.