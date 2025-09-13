В Ирбитском районе Свердловской области открыли 9 фельдшерских пунктов

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) построили в этом году сразу в девяти населенных пунктах Ирбитского района Свердловской области. Модульные конструкции возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Медицинскую помощь в медпунктах смогут получать почти 3 тыс. жителей поселков Рябинового и Лопатково, деревень Буланова, Гуни, Кириллова, Бессонова, Никитина, сел Чернорицкого и Рудного. Для ФАПов закупили необходимое оборудование и мебель, в каждом обустроены процедурный и смотровой кабинеты, зона ожидания, кабинет фельдшера. Пациенты могут пройти в них осмотр, сделать электрокардиограмму, определить уровень холестерина и глюкозы, поставить прививки.
Кроме того, для посетителей с ограниченными возможностями здоровья в медпунктах создана доступная среда, включающая специально оборудованную санитарную комнату. Прилегающая к медицинским объектам территория благоустроена, кабинеты укомплектованы расходными медицинскими материалами и лекарственными препаратами.
«Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области современные фельдшерско-акушерские пункты позволят повысить качество оказания медицинской помощи жителям сельских территорий», — отметил главный врач Ирбитской центральной городской больницы, к которой относятся ФАПы, Александр Паньков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.