Музей в Петербурге организовал выставку «Александр I: связь до и после»

Выставочный проект рассказывает об истории развития оптического телеграфа и зарождения электрического телеграфа в первой половине XIX века. В экспозиции будут представлены подлинные модели аппаратов связи, документы, материалы из собрания как самого музея, так и частных коллекций, а также изображения художественных и иных произведений из собраний Государственного Эрмитажа, Всероссийского музея А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки и Центрального музея железнодорожного транспорта РФ.