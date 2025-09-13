Музей в Петербурге организовал выставку «Александр I: связь до и после»

Выставка «Александр I: связь до и после» с 10 сентября доступна для посещения в Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге. Экспозиция организована по нацпроекту «Семья» и продлится до 9 ноября этого года включительно, сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Выставочный проект рассказывает об истории развития оптического телеграфа и зарождения электрического телеграфа в первой половине XIX века. В экспозиции будут представлены подлинные модели аппаратов связи, документы, материалы из собрания как самого музея, так и частных коллекций, а также изображения художественных и иных произведений из собраний Государственного Эрмитажа, Всероссийского музея А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки и Центрального музея железнодорожного транспорта РФ.
Отмечается, что авторы проекта поставили перед собой цель продемонстрировать взаимосвязь исторических событий с историей прогресса. Выставка приурочена к 200-летию со дня смерти Александра I и подготовлена при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.