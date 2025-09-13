Остановка «Дворец спорта» в Нижнем Новгороде получила новое название

Речь идет об остановке в сторону площади Лядова в районе проспекта Гагарина, 46. Изменение названия необходимо для обновления и приведения в актуальное состояние наименований точек остановок транспорта в Нижнем Новгороде. Нижегородцев просят быть внимательными при поездках по городу.