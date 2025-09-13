Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остановка «Дворец спорта» в Нижнем Новгороде получила новое название

Она переименована в «Президентскую академию».

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде остановку «Дворец спорта» переименовали в «Президентскую академию». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет об остановке в сторону площади Лядова в районе проспекта Гагарина, 46. Изменение названия необходимо для обновления и приведения в актуальное состояние наименований точек остановок транспорта в Нижнем Новгороде. Нижегородцев просят быть внимательными при поездках по городу.

Ранее нижегородцам объяснили причину приостановки ремонта на Мызинском мосту. В настоящее время завершен первый этап работ. Подрядчик ждет поставки блоков для продолжения реконструкции.