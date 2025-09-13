Бывшее здание банка «Открытие» в Омске продали за 169 млн рублей

В Москве подвели итоги аукциона по продаже трехэтажного дома № 128 на улице Декабристов в Омске. Лот, включавший строение площадью более 2 тысяч м² и земельный участок около 1 тысячи м², приобрела местная компания «ПромЭнергоСервис» за 169,1 млн рублей.
Торги вызвали значительный интерес среди омских предпринимателей — за объект боролись шесть участников. Начальная цена составляла 76,8 млн рублей, но в ходе 60 шагов стоимость выросла в 2,2 раза. Фирма-победитель, специализирующаяся на строительстве электростанций, обошла конкурентов, предложив максимальную цену.
ООО «ПромЭнергоСервис» основано в Омске в 2013 году, по итогам 2024 года компания показала выручку 2 млрд рублей при прибыли 196 млн рублей.
Напомним, ранее здание на Декабристов занимал банк «Открытие».
