Бывшее здание банка «Открытие» в Омске продали за 169 млн рублей

В Москве подвели итоги аукциона по продаже трехэтажного дома № 128 на улице Декабристов в Омске. Лот, включавший строение площадью более 2 тысяч м² и земельный участок около 1 тысячи м², приобрела местная компания «ПромЭнергоСервис» за 169,1 млн рублей.