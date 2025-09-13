В Уфе поймали подростка за рулем, который пытался сдать автомобиль на металлолом

В Уфе, в ходе проведения оперативных мероприятий и социальной кампании «Не рули, Малай!», инспекторы Госавтоинспекции остановили на улице Большая Шерстомойная автомобиль «ВАЗ 2114». В ходе проверки документов было установлено, что за рулем находился 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.
Кроме того, сотрудники ГАИ выявили и другие нарушения: отсутствие полиса обязательного страхования ОСАГО и тот факт, что данный автомобиль был ранее снят с регистрационного учета. На место происшествия были незамедлительно вызваны законные представители несовершеннолетнего водителя.
По словам самого подростка, он направлялся сдать автомобиль на металлолом, но был задержан сотрудниками дорожной полиции. По факту произошедшего все материалы дела направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении родителей молодого человека будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности.
