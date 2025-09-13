В Уфе поймали подростка за рулем, который пытался сдать автомобиль на металлолом

По словам самого подростка, он направлялся сдать автомобиль на металлолом, но был задержан сотрудниками дорожной полиции. По факту произошедшего все материалы дела направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении родителей молодого человека будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности.