В Энгельсе Саратовской области модернизировали городскую библиотеку

Книжный фонд учреждения пополнился более чем на 1,2 тысячи изданий.

Источник: Национальные проекты России

Центральная городская библиотека Энгельса в Саратовской области получила статус модельной после модернизации по нацпроекту «Семья». По итогам работ учреждение не только получило новый облик, но и пополнилось литературой, сообщили в министерстве культуры региона.

В библиотеке появились многофункциональные зоны: «Код знаний» с детским уголком и лекторием, а также «Книжная ассамблея», где гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, посетить конференц-зал, почитать или пообщаться. Пространство «Открытый доступ» предназначено для работы за компьютерами и проведения выставок, «Территория без границ» оснащена проектором, а «Арт-студия» представляет собой зону с музыкальным оборудованием для проведения мастер-классов, лекций и семинаров.

В результате модернизации книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 1,2 тыс. экземпляров новых книг. Учреждение обеспечили интернетом и доступом к федеральным информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и электронным библиотекам «ЛитРес», «Юрайт» и «Полпред».

«Нацпроект меняет облик библиотеки. Теперь это современный многофункциональный интеллектуальный центр, куда можно прийти не только за книгой, но и для того, чтобы организовать досуг и провести время с семьей. В каждой обновленной библиотеке также пополнен книжный фонд и закуплены новая мебель и современная техника, расширены возможности для посещения учреждения людей с ограниченными возможностями», — подчеркнула первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.