В Энгельсе Саратовской области модернизировали городскую библиотеку

«Нацпроект меняет облик библиотеки. Теперь это современный многофункциональный интеллектуальный центр, куда можно прийти не только за книгой, но и для того, чтобы организовать досуг и провести время с семьей. В каждой обновленной библиотеке также пополнен книжный фонд и закуплены новая мебель и современная техника, расширены возможности для посещения учреждения людей с ограниченными возможностями», — подчеркнула первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.