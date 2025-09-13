В двух школах Предгорного округа Ставрополья отремонтировали спортзалы

Капремонт спортивных залов завершился в двух школах Предгорного округа Ставропольского края по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
В порядок привели спортзалы школ в станице Суворовской и поселке Горном. Там заменили покрытие пола, установили современное оборудование, отвечающее требованиям безопасности, а также системы вентиляции и освещения. Помимо этого, обновили раздевалки, а залы оснастили новыми баскетбольными кольцами, волейбольными сетками, гимнастическим оборудованием и другим инвентарем.
«Развитие физической культуры и спорта — один из наших приоритетов. Капремонт спортзалов и создание современной образовательной среды — важный шаг к этой цели. Мы стремимся, чтобы у детей были все условия для полноценного развития. Установка интерактивного проекционного оборудования в спортзалах позволит превратить тренировки в захватывающие занятия», — подчеркнул глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.