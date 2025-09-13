Сила в единстве. Чем запомнится Петербургский форум объединенных культур

Мероприятие объединило ведущих деятелей культуры и искусства из России и других стран, дипломатов, представителей бизнеса и государственных структур. В общей сложности в эти дни на различных площадках выступили более 400 спикеров, а общее число участников превышает две тысячи человек.
Кульминацией форума стало пленарное заседание в Екатерининском дворце, которое открывал президент России Владимир Путин.
Культура против русофобии.
Глава государства подчеркнул, что одной из ключевых миссий культуры в современном мире является сохранение исторической памяти — не как абстрактного понятия, а как живой связи поколений. Особое значение имеет подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Их мужество, самопожертвование и победа должны оставаться незыблемым ориентиром для будущих поколений. По мнению президента, культура не может быть нейтральной в вопросах памяти и идентичности — она обязана играть активную роль в укреплении уважения к истории и противодействии ее искажению.
Убежден: роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти. И здесь прежде всего рассчитываем на вашу поддержку, на помощь деятелей культуры, на конкретные инициативы, которые смогут обогатить наше общее гуманитарное пространство.
Семья превыше всего.
Поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи и его ценностей — основные приоритеты для России, подчеркнул президент.
«Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», — сказал Путин.
Он отметил, что власти будут и впредь последовательно поддерживать одаренных детей, создавая для них все необходимые условия для развития талантов. Речь идет не только о финансировании образовательных программ и творческих школ, но и о системной работе по выявлению способных детей в регионах, обеспечении им доступа к лучшим педагогам, площадкам и возможностям для самореализации — будь то музыка, театр, литература или изобразительное искусство.
Особое внимание глава государства уделил позитивным процессам преемственности в культурной среде, отметив, что сегодня во главе ведущих театров, оркестров и творческих коллективов все чаще встают молодые, талантливые режиссеры, музыканты и художники. Это, по его словам, свидетельствует о здоровой динамике отрасли — когда опыт старшего поколения передаётся новому, а молодежь привносит свежие идеи, не разрывая связь с традициями. Такая смена поколений, подчеркнул он, — не замена, а развитие, которое укрепляет культурный потенциал страны и гарантирует ее духовное будущее.