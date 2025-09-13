Ричмонд
Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» водителей предупредили о пробке

На трассе М-4 «Дон» образовалась масштабная пробка.

Источник: Комсомольская правда

Значительное затруднение движения образовалось на 1022-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» в южном направлении. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Для снижения нагрузки на проблемный участок и обеспечения бесперебойного движения автоинспекторы рекомендуют водителям использовать объездной маршрут.

На месте также работают инспекторы ДОБ Госавтоинспекции № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, которые принимают меры по устранению затора и обеспечению безопасности дорожного движения. Точная причина образования пробки и время устранения затруднения пока не сообщаются.

