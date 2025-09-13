Ричмонд
В Вологодской области составили среднестатистический «портрет туриста»

В большинстве случаев это женщина в возрасте 42 лет.

Источник: Национальные проекты России

Туристский информационный центр Вологодской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» представил результаты анализа туристического потока за первое полугодие этого года. Исследование позволило составить детальный портрет среднестатистического гостя Вологодчины, сообщили в министерстве туризма региона.

Согласно данным, большую часть туристов (51%) составляют женщины. Средний возраст путешественников — 42 года, а их месячный доход приближается к 100 тысячам рублей. Значительную часть аудитории (31%) формируют семейные пары 35−44 лет с детьми.

Гости региона предпочитают автомобильные путешествия и проводят в области в среднем два дня. Большинство туристов приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Московской, Ленинградской, Ярославской, Мурманской, Кировской областей, а также Республики Коми и Карелии. Наибольшей популярностью в этом году пользовался июль — этот месяц стал абсолютным лидером по количеству посещений.

Как отметили в министерстве туризма и внешних связей области, эти данные позволили создать детальный портрет среднестатистического туриста. Такие исследования помогают лучше понимать потребности гостей и разрабатывать эффективные стратегии продвижения региона. Также они позволяют рациональнее использовать бюджетные ресурсы для развития инфраструктуры и улучшения качества услуг в сфере туризма.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.