Юные москвичи примут участие в молодежной экспедиции в Африку

Люди в возрасте от 15 лет до 21 года смогут посетить 2 вулкана в Танзании.

Источник: Национальные проекты России

Московская молодежная экспедиция в Африку станет первым путешествием масштабного проекта «Шесть лет — шесть вулканов». Проведение таких мероприятий вносит вклад в реализацию задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Юные москвичи регулярно принимают участие в познавательных путешествиях как по России, так и по другим странам. За прошлый учебный год ребята посетили Алтай, Камчатку, Карелию, а также Арктику и Антарктиду. Чтобы продолжить эту традицию и предоставить им еще больше возможностей для образовательного туризма, мы запускаем новый проект “Шесть лет — шесть вулканов”», — рассказала Ракова.

В состав отряда войдут более 10 жителей Москвы в возрасте от 15 лет до 21 года. Проект позволит столичным школьникам и студентам колледжей изучить уникальные экосистемы вулканов по всему миру в формате научных экспедиций. Уже в декабре стартует первое путешествие, во время которого ребята посетят Танзанию. При отборе участников экспедиции будет учитываться опыт волонтерской, туристической и исследовательской работы. Подать заявку на участие можно с 16 сентября по 23 октября на сайте проекта.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

