Юные москвичи примут участие в молодежной экспедиции в Африку

В состав отряда войдут более 10 жителей Москвы в возрасте от 15 лет до 21 года. Проект позволит столичным школьникам и студентам колледжей изучить уникальные экосистемы вулканов по всему миру в формате научных экспедиций. Уже в декабре стартует первое путешествие, во время которого ребята посетят Танзанию. При отборе участников экспедиции будет учитываться опыт волонтерской, туристической и исследовательской работы. Подать заявку на участие можно с 16 сентября по 23 октября на сайте проекта.