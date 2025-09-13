В Нарьян-Маре открыли новые ясли-сад «Сказка»

Торжественное открытие яслей-сада «Сказка» состоялось в Нарьян-Маре. Учреждение строили по нацпроекту «Демография», преемником которого с этого года стал нацпроект «Семья», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Площадь яслей-сада — более 3 тыс. кв. м. Для учреждения закупили оборудование, мебель, инвентарь и игрушки. На территории построили детские игровые площадки и беседки. Для безопасности малышей предусмотрен пост охраны. В здании разместили актовый зал, пищеблок, четыре детские группы с раздевалками, буфетными зонами, игровыми комнатами и спальнями.
«Хорошо оборудованные игровые, музыкальный зал, спортивный — здесь есть все для того, чтобы ребенок гармонично развивался и был счастлив — а это наша главная задача», — отметила врио губернатора НАО Ирина Гехт.
Ясли-сад «Сказка» рассчитаны на 60 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. С ними будут работать восемь воспитателей, повар и вспомогательный персонал.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.