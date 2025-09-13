СМИ сообщили о запрете слов «гамбургер» и «мороженое» в КНДР

Председатель КНДР Ким Чем Ын, по данным издания, внес слова «караоке», «гамбургер» и «мороженое» в список запрещенных. Целью данной меры является обучение туристов использованию лексики, приемлемой в КНДР.
«Гидам, встречающим российских и китайских туристов на знаменитом курорте Вонсан, было рекомендовано избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее. Примерно 20−30 гидов проходят тщательную программу обучения, проводимую должностными лицами отдела кадров Трудовой партии КНДР в провинции Кангвон», — указано в материале.
Как сообщает газета, после прохождения курса гидам необходимо пройти экзамен, после чего их допускают к работе.
Ранее, 31 июля, власти Южной Кореи сняли ограничения на контакты с КНДР. 9 августа в КНДР начали демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль границы для шумовых кампаний против Южной Кореи.
25 августа президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном. 4 сентября американский президент заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР.