В Омске присвоят названия 18 улицам

На них расположены участки для многодетных.

Источник: Om1 Омск

На ближайшем заседании архитектурного комитета в Горсовете рассмотрят присвоение названий сразу 18 улицам. Как стало известно порталу Om1 Омск, речь идёт о новых улицах в посёлке Армейский — там, где выделили участки для многодетных семей.

На территории между посёлком, дачами и трассой Р-254 появятся:

  • Гвардейская
  • Союзная
  • Армейская
  • Пехотная
  • Юности
  • Взводная
  • Офицерская
  • Майская
  • Защитников Отечества
  • Танковая
  • 80 лет Победы
  • Стахановская
  • Стрелковая
  • Десантников
  • Летняя
  • Арсенальная
  • Солдатский и Лётный переулки.

Как можно заметить, большая часть новых названий связана с армией, что сочетается и с названием самого посёлка.