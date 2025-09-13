В Омске присвоят названия 18 улицам

На ближайшем заседании архитектурного комитета в Горсовете рассмотрят присвоение названий сразу 18 улицам. Как стало известно порталу Om1 Омск, речь идёт о новых улицах в посёлке Армейский — там, где выделили участки для многодетных семей.
На территории между посёлком, дачами и трассой Р-254 появятся:
- Гвардейская
- Союзная
- Армейская
- Пехотная
- Юности
- Взводная
- Офицерская
- Майская
- Защитников Отечества
- Танковая
- 80 лет Победы
- Стахановская
- Стрелковая
- Десантников
- Летняя
- Арсенальная
- Солдатский и Лётный переулки.
Как можно заметить, большая часть новых названий связана с армией, что сочетается и с названием самого посёлка.