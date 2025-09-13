Омские предприниматели продали сухое молоко на 1,5 млн юаней за 1,5 часа в Китае

Омские предприниматели достигли впечатляющего успеха на Х Международной выставке-ярмарке продуктов питания в городе Суйфэньхэ. В прямом эфире одна из местных компаний реализовала сухое молоко на 1,5 млн юаней всего за 90 минут трансляции. Об этом сообщил 13 сентября региональный Центр поддержки экспорта, организовавший работу местной делегации в Китае.
Свою продукцию на коллективном стенде РФ на выставке. Речь идет о широком ассортименте продуктов — от напитков и кондитерских изделий до лакомств из дикоросов и морепродуктов. Успешные продажи стали возможными благодаря тщательной подготовке: выходу на китайские площадки, выбору подходящего стримера, адаптации товаров под местные стандарты и надежной логистике.
Руководитель Центра поддержки экспорта Светлана Утюганова отметила, что азиатский рынок требует серьезной подготовки, но открывает доступ к огромному потенциалу.
Всего в ходе выставки провели более 100 переговоров, предварительные итоги которых озвучат в конце сентября.
