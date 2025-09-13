Омские предприниматели продали сухое молоко на 1,5 млн юаней за 1,5 часа в Китае

Свою продукцию на коллективном стенде РФ на выставке. Речь идет о широком ассортименте продуктов — от напитков и кондитерских изделий до лакомств из дикоросов и морепродуктов. Успешные продажи стали возможными благодаря тщательной подготовке: выходу на китайские площадки, выбору подходящего стримера, адаптации товаров под местные стандарты и надежной логистике.