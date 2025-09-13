Компания из Тимашевского района Кубани оптимизирует производство фотообоев

«Оптимизация производства — это не только про технологии, но и про людей и культуру изменений. Формирование внутреннего кадрового резерва инструкторов по бережливому производству — это катализаторы перемен, которые помогают стандартизировать процессы и передать актуальные знания непосредственно на рабочие места. Такой подход ускоряет внутренние процессы и выстраивает культуру постоянного развития. Когда сотрудники сами создают и внедряют новые решения, компания превращается в адаптивную и динамичную систему», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.