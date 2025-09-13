Компания из Тимашевского района Кубани оптимизирует производство фотообоев

Предприятие «Евро-Трейд» в Тимашевском районе Краснодарского края внедряет бережливые технологии по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Совместно с экспертом регионального центра компетенций (РЦК) команда работает над улучшением процесса изготовления фотообоев, сообщили в министерстве экономики Кубани.
На предприятии уже завершился внутренний отбор сотрудников на позицию инструктора по бережливому производству. По его итогам три работника станут агентами изменений: их задача в будущем — обучать коллег, помогать внедрять улучшения и формировать на предприятии культуру постоянного развития.
На выбранном участке производства фотообоев сотрудники внедряют инструменты 5С, стандартизированную работу, оптимизируют эргономику мест и систему контроля качества на завершающей стадии. Все успешные практики на участке планируется тиражировать на остальные направления бизнеса.
«Оптимизация производства — это не только про технологии, но и про людей и культуру изменений. Формирование внутреннего кадрового резерва инструкторов по бережливому производству — это катализаторы перемен, которые помогают стандартизировать процессы и передать актуальные знания непосредственно на рабочие места. Такой подход ускоряет внутренние процессы и выстраивает культуру постоянного развития. Когда сотрудники сами создают и внедряют новые решения, компания превращается в адаптивную и динамичную систему», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.