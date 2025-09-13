Путин приехал в «Зарядье»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье», откуда поздравит жителей столицы с Днем города, передаёт корреспондент РИА Новости.
День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
Путин традиционно поздравляет москвичей с этим праздником.
Последние несколько лет президент приезжает в «Зарядье» на День города. В выступлении в прошлом году он подчеркивал, что Москва — это не только «сердце России», но и один из лучших мегаполисов мира — по качеству жизни, по возможностям для самореализации.