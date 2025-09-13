В городе Зеленодольске Республики Татарстан откроется «Дом заботы»

Строительство дома-интерната для пожилых и людей с инвалидностью завершилось в городе Зеленодольске Республики Татарстан по нацпроекту «Семья». Новое заведение получило символичное название — «Дом заботы», сообщили в аппарате совета Зеленодольского муниципального района.
Учреждение площадью свыше 8,5 тыс. кв. м рассчитано на 120 посетителей. Внутри обустроена современная инфраструктура: есть медицинская зона, спортивный и актовый залы, столовые. Специальные «умные» палаты оборудованы голосовым управлением светом, бытовой техникой и шторами.
В здании установлены система пожарной сигнализации, видеонаблюдение и аварийное энергоснабжение. Для удобства проживающих создана парковочная зона и просторная территория для прогулок рядом с лесопарком.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.