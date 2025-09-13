Зону отдыха «Антенное поле» благоустроили в городе Билибино на Чукотке

Общественное пространство «Антенное поле» благоустроили в городе Билибино в Чукотском автономном округе. Новый облик территория получила по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Благоустройство зоны отдыха состояло из двух этапов. В прошлом году подрядчик выполнил работы по строительству площадки на сваях. Этим летом специалисты разместили там скамейки, перголы-качели, установили опоры освещения, в том числе с антимоскитными лампами. Безопасность общественного пространства обеспечивается системой видеонаблюдения.
«Для жителей создана комфортная, удобная общественная территория с беседками, детской площадкой, игровым комплексом и местом для прогулок. В пешеходных зонах уложено новое покрытие и установлена новая система освещения. Важно, что при благоустройстве сохранили все зеленые насаждения, и они стали частью обновленного пространства», — отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Территорию для благоустройства власти выбирали вместе с жителями. Главным фактором при этом стало ее удобное расположение: в пешеходной доступности находятся все важные учреждения города, магазины, местные достопримечательности и памятники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.