В первый день выборов в Таганроге проголосовали 12% избирателей

Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города в связи с проходящими выборами губернатора Ростовской области. Она отметила, что после первого дня голосования общая явка по региону составила 25,54%, при этом в Таганроге на избирательные участки пришли 6% избирателей, еще 6% проголосовали дистанционно.