Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первый день выборов в Таганроге проголосовали 12% избирателей

В Таганроге в первый день выборов на участках проголосовали 6% от общего числа избирателей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города в связи с проходящими выборами губернатора Ростовской области. Она отметила, что после первого дня голосования общая явка по региону составила 25,54%, при этом в Таганроге на избирательные участки пришли 6% избирателей, еще 6% проголосовали дистанционно.

Она подчеркнула важность активного участия в выборах и напомнила, что от голоса каждого зависят ключевые направления развития региона, включая строительство новых дорог, улучшение системы здравоохранения, развитие образовательных учреждений и решение социальных проблем.

Напомним, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Граждане могут проголосовать как очно, так и дистанционно, используя все доступные возможности для выражения своей гражданской позиции.

Подпишись на нас в Telegram!