В первый день выборов в Таганроге проголосовали 12% избирателей

Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города в связи с проходящими выборами губернатора Ростовской области. Она отметила, что после первого дня голосования общая явка по региону составила 25,54%, при этом в Таганроге на избирательные участки пришли 6% избирателей, еще 6% проголосовали дистанционно.
Она подчеркнула важность активного участия в выборах и напомнила, что от голоса каждого зависят ключевые направления развития региона, включая строительство новых дорог, улучшение системы здравоохранения, развитие образовательных учреждений и решение социальных проблем.
Напомним, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Граждане могут проголосовать как очно, так и дистанционно, используя все доступные возможности для выражения своей гражданской позиции.
Подпишись на нас в Telegram!